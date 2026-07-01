Miloslav Diviš odešel ve 38 letech do penze a šest let žil z investic. V investičním podcastu MoneyPenny otevřeně popisuje, jak přešel od vysokého platu a prázdného účtu k odkládání dvou třetin příjmu. Také jak vydělal na intervencích ČNB nebo jak ho GameStop stál zhruba 40 tisíc dolarů a kryptoměnové arbitráže přivedly k vyšetřování. Proč se nakonec vrátil do práce v Eurowagu, co ho na proměně firmy láká a proč dnes považuje kariéru za lepší investici než honbu za rychlým výnosem.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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