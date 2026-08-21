Herní průmysl stále prochází kocovinou po pandemickém boomu. Akcie mnohých vývojářských gigantů klesají a studia potichu mizí z burz. Zlom ale může přijít už v listopadu. Na scénu totiž vstupuje herní událost dekády: očekávané GTA VI. Může jediný megahit změnit náladu v celém odvětví? A má teď smysl sledovat akcie herních firem? Hostem podcastu Ranní brífink byl analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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