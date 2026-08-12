Co když největším rizikem pro naše peníze není propad akcií, ale stát, banka, broker, e-mail nebo telefon, ve kterém máme celý finanční život? V novém díle MoneyPenny David a Martin řeší finanční plán B: od teorie sedmi vlajek přes daňovou rezidenci, zahraniční účty a digitální aktiva až po úplně praktický scénář, kdy vám v cizině zmizí mobil s bankovní aplikací, brokerem, hesly a dvoufaktorovým ověřením. Není náhodou, že přibývá Čechů, kteří chtějí být odolní v proměnlivých dobách a mít sichr pro případ, kdy něco přestane fungovat nebo se jim stát rozhodne sáhnout na peníze.
Celou epizodu včetně portfolio trackeru s portfolii a pozicemi najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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