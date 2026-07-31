Zatímco největší technologické giganty sledují všichni, v zákulisí finančních trhů existuje svět, kde lze díky vlastní rešerši stále najít hrubě podceněné tituly. Trh s takzvanými small caps, neboli firmami s malou tržní kapitalizací, nabízí příležitosti, ale i specifická rizika od nízké likvidity až po nutnost osobního prověřování managementu. V nové epizodě podcastu Money Penny o tom mluví Jan Maňaska, portfolio manažer a zakladatel společnosti Arborator Capital. Odpoví například na otázky, proč vsadil na drony a obranné technologie, jaká rizika mohou u malých firem nastat a proč se občas vyplatí jet do firmy osobně.
Celou epizodu včetně portfolio trackeru s portfolii a pozicemi najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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