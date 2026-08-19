Rentiér Tibor Nyitray v novém dílu podcastu MoneyPenny popisuje, jak po konci podnikání hledal profesionální správu majetku — a jak rychle narazil na nabídky plné drahých ETF, schovaných poplatků a podmínek, které podle něj většina klientů ani nečte. V podcastu vysvětluje, kdy má wealth management smysl, kolik může být férová cena za správu, od jakého majetku by uvažoval o zahraničním účtu a proč mnoho Čechů místo portfolia pořád raději kupuje investiční byty.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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