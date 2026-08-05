Jakub z blogu FinHacker začal investiční cestu opačně, než by dnes radil začátečníkům: jako student vletěl na forex s pákou 1 : 200, vynuloval účet a několik let se trápil tradingem. První milion nakonec vydělal až v online byznysu — a právě tehdy pochopil, že už nepotřebuje honit stovky procent ročně. V MoneyPenny popisuje, z čeho dnes staví portfolio, jak mu vyšly třeba sázky na Berkshire a Metu, proč Pilulka skončila ztrátou nebo jak přemýšlí o amerických ETF, měnovém zajištění, dluhopisech, páce nebo kryptu.
Celou epizodu včetně portfolio trackeru s portfolii a pozicemi najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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