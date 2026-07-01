Dobré ráno z Hospodářských novin, je středa 1. července, opravdu začínají prázdniny a J&T Banku začne po dvaceti letech řídit nový CEO. Štěpána Ašera střídá Slavomír Beňa, který přichází z UniCredit Bank.
Pokrok v kauze Presto Ventures. Investoři zkrotili válčící zakladatele a berou moc do svých rukou
Hlavním hostem dnešního Ranního brífinku je byznysový reportér Michael Mareš, který dlouhodobě popisuje kauzu kolem kapitálového fondu Presto Ventures, sporu mezi jeho zakladateli a případu jednoho z nich Přemka Rubeše.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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