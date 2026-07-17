Po několika týdnech klidu se konflikt mezi Spojenými státy a Íránem znovu vyostřuje. Přibývá útoků na tankery, ceny ropy i zemního plynu rostou a podle redaktora Hospodářských novin Petra Zenknera se to velmi rychle promítne také do cen na českých čerpacích stanicích. V Ranním brífinku vysvětluje, proč se benzin i nafta mohou už příští týden vrátit ke 40 korunám za litr, jakou roli hraje konec vládních opatření a co by pro světové trhy znamenalo, kdyby boje opět zasáhly také ropnou a plynovou infrastrukturu.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nepřehledná situace v Hormuzu. Jisté je jen jedno: ceny ropy a plynu jdou rychle nahoru
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