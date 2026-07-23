Dobré ráno z Hospodářských novin, je čtvrtek 23. července, jedná bankovní rada ČNB, ministr dopravy Ivan Bednárik půjde referovat prezidentovi o stavu vysokorychlostních železnic a dalších klíčových dopravních projektů a dozvíme se, jak se vedlo prodejům nových aut v Evropské unii za červen. Andrej Babiš a Karel Havlíček jsou v Srbsku a Intel zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí. Od mikrofonu dnes zdraví Jaroslav Mašek.
Hlavním hostem Ranního brífinku je analytik Hospodářských novin Martin Ehl, který přináší analýzu protiraketové obrany Česka, kterou právě zpracoval.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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