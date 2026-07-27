Dobré ráno z Hospodářských novin, je pondělí 27. července, do konce roku zbývá 157 dní, narozeniny slaví bývalý vládce Sazky Aleš Hušák a Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je to takové úřednické derby Godzilla vs. Kong. Zároveň pokračuje schůze vlády a od mikrofonu vás dnes zdraví a úspěšný týden přeje Jaroslav Mašek.
V Ranním brífinku vítám experta Hospodářek na energetiku Jana Brože, který připravil analýzu současného stavu kolem akceleračních zón pro větrnou energetiku s novými výpočty.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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