Nepřijatelné! Je to ústavní puč! Na Ústavní soud se poté, co předběžným opatřením umožnil prezidentovi Petru Pavlovi účast na summitu NATO v Ankaře, valí vlna útoků vládních politiků. V Podpásovce je rozebíráme a vysvětlujeme, proč jsou zcela mimo. Vzpomínáme také na moment, kdy to konstituční tribunál schytával s podobnou intenzitou. Bylo to v roce 2009, kdy překvapivě zrušil předčasné volby. Jak uslyšíte, tehdejší vzrušené výkřiky politiků jsou k nerozeznání od těch dnešních.
Kromě historického exkurzu samozřejmě odhadujeme další vývoj sporu o Ankaru. Kdo bude vedoucím delegace a jak může Petr Macinka dál okopávat prezidenta pod kotníky?
A samozřejmě vyhlásíme Podpásovku týdne. Tentokrát je vítěz jasný. Poslechněte si!
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