V Podpásovce jsme už dlouho měli v plánu věnovat se volbám v Praze. A teď to uzrálo! Jsme totiž v bodě, kdy se Andrej Babiš probudil a zjistil, že budou volby, ve kterých se volí pražský primátor, a že by bylo fajn postavit do čela nějakou hvězdu.
Ovšem má trochu problém, protože se mu hlásí jen pražský politik ANO Ondřej Prokop. Ten je sice prvotřídní šplhoun (vysvětlíme, jak se to projevuje), ale nepatří zrovna mezi přední myslitele (také vysvětlíme). A hlavně se z něj přes noc stal majitel asi šesti bytů. (To „asi“ píšeme proto, že se pořád nějak nemůže dopočítat.)
Vše podrobně rozebereme, včetně možnosti, že by se kandidátem ANO na primátora mohl stát třeba ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, na jehož místo už od voleb pomýšlí člen Motoristů Boris Šťastný, kterého by zase mohl nahradit v pozici ministra sportu a chůze do schodů Patrik Nacher, který už jednou, aby to nebylo málo komplikované, kandidátem na pražského primátora byl a už jím být nechce.
Podíváme se i do táborů dalších politických stran, které zbrojí na pražské volby. Jak to, že Spolu v Praze není tím, čím se zdá být celorepublikově? Jak se stalo, že se lidovci zase začínají kamarádit s Janem Čižinským, který se od nich odtrhl? Bude zase primátorem někdo, kdo vůbec není Pražák?
Vyhlásíme samozřejmě i Podpásovku týdne, o kterou se tentokrát podělí hned několik vládních politiků za neuvěřitelně podpásové řeči o veřejnoprávních médiích.
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