Po třech letních týdnech je Podpásovka s Martinou Machovou a Petrem Honzejkem zpět. A dozvíte se nejen, jestli vás může na skautském táboře kousnout do zadku netopýr a proč věřit cedulím „bacha na paviány“.
Rozebíráme případy dvou „chlapáků“ české politiky: Podezření z domácího násilí, které ohrožuje kariéru poslance SPD Jaroslava Foldyny. Jak pravděpodobné je, že skutečně ženě a dětem dělal opravdu nehezké věci? A neuvěřitelný případ Filipa Turka, který prohlašuje, že zachránil život řidiči sanitního vozu tím, že do něj naboural a převrátil ho na střechu. Co všechno dokazuje, že čestný prezident Motoristů je zoufale nedospělá osoba?
Velkou pozornost věnujeme průšvihu ODS. Co stálo za tím, že nechala kandidovat zázračným dědictvím obdařeného Filipa Dvořáka na starostu Prahy 1, aby ho pak musela narychlo vylučovat ze strany? Co to vypovídá o stranické dvojce a kandidátovi na pražského primátora Tomáši Portlíkovi a vůbec o poměrech v ODS? Jaký vliv tam mají staří matadoři s vazbami na poněkud temnější období devadesátých a nultých let?
Samozřejmě největší prostor věnujeme vládnímu útoku na Ústavní soud. Kdo napsal neuvěřitelně arogantní a realitu překrucující podání v případu kompetenční žaloby prezidenta na vládu? Čeho chce vláda dosáhnout a proč je to právě zpochybnění nejvyšší soudní autority v očích občanů?
A nechybí spekulace: Bude Andrej Babiš kandidovat v prezidentských volbách proti Petru Pavlovi? Nabízíme tři indicie, proč to není vyloučené.
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