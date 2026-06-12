Komunisté říkali: „Není člověk, není problém.“ Jejich způsob uvažování se nám, byť v poněkud mírnější podobě, oklikou vrací. Vládní koalice se pokouší zcela vykostit zákon o střetu zájmů. Samozřejmě proto, aby mohl Andrej Babiš v poklidu čerpat dotace pro svůj byznys. Strategie je jasná: „Není zákon, není problém.“ My v tom celém ale problém vidíme a v Podpásovce podrobně rozebíráme proč.
Namátkou: V zákoně se má termín „ovládající osoba“ nahradit slovy „skutečný majitel“. Dotace tak má být vyplacena, pokud veřejný činitel nebude veden v evidenci skutečných majitelů. Proč je to problém? Protože se to zařídí lehce: Formálně se přepíšou firmy na manželku nebo se některé firmy převedou do trustu a budeme se tvářit, že člověk, o kterého jde, nemá na firmy žádný vliv.
Nebo: Doba, po kterou je možné vymáhat zpět neoprávněně vyplacené dotace, se má zkrátit z deseti let na čtyři roky. A to neznamená nic jiného, než že se vyřeší spory o peníze z let předchozí vlády Andreje Babiše. Premiér se nebude muset bát o miliardy, které mohly být vyplaceny neoprávněně.
A do třetice: Střet zájmů veřejného činitele má být nově posuzovaný jen vůči úřadu, který vede. Premiér osobně neřídí žádné ministerstvo. A tak nikde a nikdy ve střetu zájmů nebude. Skvělé, což?
Zaslouženou pozornost v Podpásovce věnujeme i novým motoristickým kádrům na ministerstvech životního prostředí, kultury a zahraničí. Nevzdělanost si skrze ně podává ruku s nezkušeností. Konstatujeme, že se oklikou vracíme do osmdesátých let, kdy při obsazování postů nerozhodovala kvalifikace, ale stranická knížka, známosti a rodinné vazby.
Petr Macinka na obranu svých kádrů říká, že „i skladník si může přečíst Vergilia v originále“. A tak mu nabízíme pár citátů z tohoto římského básníka, které se na jeho myšlení a politiku Motoristů báječně hodí.
A pozor: Filip Turek poprvé vystoupil ve sněmovně. A samozřejmě, když se pustil papíru, začal kdekomu vyhrožovat. Zaslouženě mu tedy patří putovní titul Podpásovka týdne.
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