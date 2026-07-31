Uzavírají se kandidátky pro senátní volby, a tak jsme se v Podpásovce podívali na podstatné i bizarní momenty. Někdy se oba propojí, jako v případě bývalého náčelníka generálního štábu české armády Karla Řehky. Ten se rozhodl kandidovat v Plzni za STAN. Právě z Plzně totiž je jeho čerstvá manželka – poslankyně STAN Michaela Řehková, dříve Opltová. Vysvětlíme ale, že Řehkova afinita ke STAN je staršího data než jeho láska.
Zastavíme se také u nelogických soubojů uvnitř opozice, konkrétně mezi ODS a STAN, z nichž jeden se týká právě „Řehkovy“ Plzně.
Rozebereme zoufalou snahu Andreje Babiše najít senátní kandidáty, kteří by měli šanci na úspěch, jakož i rozpaky některých anoistů, kteří se dozvěděli, že budou, nebo naopak nebudou kandidovat.
A víte například, že jako nezávislá bude kandidovat i Margita Balaštíková, která byla vyloučena z ANO, protože si objednávala zabití psa svého exmanžela?
V Podpásovce se věnujeme i ujetému nápadu na zrušení devátých tříd, který zpropagoval Andrej Babiš, ale ve skutečnosti s ním přišel původně někdo jiný, kterému to poradil zase někdo jiný.
Připadá vám, že premiér je v poslední době nějak z formy? Nám taky a uvedeme pár znepokojivých příkladů a pokusíme se o zdůvodnění.
Premiér Andrej Babiš je stále víc z formy. Když nepozná, kdy má odejít, bude Česko ve velkém průšvihu
A pak je tady rozpočet. Na seznam nepřátel vlády se dostala dvacítka českých ekonomů, kteří varovali před likvidací zákona o rozpočtové odpovědnosti. Kolik chybělo, aby Alena Schillerová vyletěla z kůže? Odpovíme i na otázku, kdo je v debatě o rozpočtu nejsměšnější, proč to jsou zase Motoristé Petra Macinky a proč to nakonec nemusí být taková legrace.
A samozřejmě vyhlásíme Podpásovku týdne. Tentokrát si jeden politik odnesl dokonce double.
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