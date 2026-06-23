Danit benzin a naftu a vytápění domů plynem nebo uhlím, to rozhodně nejsou opatření, která by si člověk spojil se stranou Motoristé sobě. Ale už to pro ně není tabu. Zároveň ale ministerstvo žádá od EU peníze způsobem, který bude pro ostatní státy jen těžko přijatelný. Jiný úřad se naopak, pokud jde o peníze z EU, vyznamenal v pozitivním smyslu slova. O co jde? A vysvětlujeme také chystaný návrh, který chce zásadně změnit to, jak každý z nás využívá elektřinu.
Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.
Celý díl najdete na Herohero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat
Link na prodej knihy Ondřeje Housky Strůjci apokalypsy: https://shelfie.cz/knihy/899-strujci-apokalypsy-ondrej-houska?utm_source=bruselsky-diktat&utm_medium=platformy&utm_campaign=strujci-predprodej
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