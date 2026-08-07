Více než stovku setkání s obyvateli absolvoval za necelé čtyři roky ve funkci starosty Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera. „Snažíme se plánovat a myslet dopředu společně s obyvateli. Pokud řešíme konkrétní lokalitu nebo problém, vyrážíme za občany právě tam,“ říká v podcastu Hospodářských novin starosta města, které zvítězilo ve čtvrtém ročníku soutěže Zelená obec roku v kategorii velkých a statutárních měst.
Právě komplexní plánování je podle něj cestou, jak udělat město co nejvíc přátelské k jeho obyvatelům, ale i firmám a byznysu. „Rožnov není zelené město z ideologie, ale přirozeně. Jde o to vytvořit atraktivní místo, kde se dobře žije a je atraktivní nejenom pro obyvatele. Potom se může stát zajímavým i pro zaměstnavatele, protože ti zaměstnanci k nim rádi přijdou.“
Další růst města, které leží v CHKO Beskydy, ale limituje právě jeho poloha uvnitř chráněné oblasti. To ztěžuje výstavbu „na zelené louce“. „Musíme hledat cesty v prolukách a transformaci nevyužívaných budov. Koupili jsme budovu internátu od Zlínského kraje a budovu České pošty, které chceme přeměnit na bydlení pro mladé i seniory,“ plánuje Kučera. V dalších čtyřech letech by tak v Rožnově mělo vzniknout 300 až 400 nových bytů.
Jak dokáže město využít svůj turistický potenciál? V jakých oblastech spolupracuje s okolními obcemi? A co stojí za tím, že se Rožnov spolu s okolními obcemi umístil na sedmém místě Indexu prosperity regionů? Také to uslyšíte v podcastu věnovaném soutěži Zelená obec roku, kterou pořádá ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit