Trump je v Evropě rekordně nepopulární, a to i u voličů Motoristů. Distancují se od něj jeho někdejší velcí zastánci od Německa přes Francii. Ne tak Petr Macinka nebo Filip Turek, ti jsou čerstvě osmdesátiletému prezidentovi věrní. A dávají to najevo místo toho, aby řešili, kolik budeme platit za emise z dopravy a bydlení nebo jestli přežijí auta se spalovacím motorem – to jsou zásadní témata na půdě EU. Motoristé mají na ministerstvu životního prostředí jiné starosti. Přitom jiný ministerský resort si počíná výrazně lépe. Vysvětlujeme i to, proč by nás měl znepokojovat osud projektu FCAS, tedy neúspěšná snaha vyvinout v Evropě supermoderní bojový letoun. A jak omezovat dopady vysokých cen ropy inteligentně, nikoliv plošně?
Díky podcastu Bruselský diktát pochopíte, že pro nás Čechy má mnohem větší význam dění v Evropě než v Praze a v Česku vůbec. A že to rozhodně není nuda. Poslouchejte Ondřeje Housku a Michala Půra, skutečné insidery, kteří znají bruselské i české zákulisí.
Celý díl najdete na Herohero, Opinio a Forendors:
https://herohero.co/bruselskydiktat
https://bruselskydiktat.opinio.cz/
https://www.forendors.cz/bruselsky_diktat
Link na prodej knihy Ondřeje Housky Strůjci apokalypsy: https://shelfie.cz/knihy/899-strujci-apokalypsy-ondrej-houska?utm_source=bruselsky-diktat&utm_medium=platformy&utm_campaign=strujci-predprodej
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