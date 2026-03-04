Desátý díl autorského podcastu Michaela Mareše a Pavla P. Novotného rozebírá skoro až filmové parametry případu zkrachovalého e-shopu Mamut. Vznikla při něm škoda přes čtyři miliardy korun a ztratilo se zhruba sto tisíc iPhonů a ještě víc sluchátek AirPod. Jakou roli v tom sehráli dodavatelé z T-Mobilu a skupiny J&T? Jak se jim to mohlo stát? Kde padaly hlavy a kdo byl jen naivní? A na koho policie ukazuje prstem?
Moucha na zdi je autorský podcast Hospodářských novin. Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm rozebírají témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
