Sedmý díl autorského podcastu Moucha na zdi rozebírá, co se před rokem odehrálo okolo údajné snahy Michala Strnada o nepřátelské převzetí Seznamu. Co vyděsilo majitele české internetové jedničky Iva Lukačoviče, jaké tlaky na technologicko-mediální firmu působily a působí, kde dnes pracuje někdejší šéfredaktor Seznam Zpráv Jakub Unger, jestli se hledá pro Seznam investor a proč jsou média opět na radaru nejbohatších a nejmocnějších českých byznysmenů?
Moucha na zdi je autorský podcast Hospodářských novin. Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému topbyznysu a miliardářům, v něm rozebírají témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
