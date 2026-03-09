Co to znamená být dospělý? Starší generace v tom má jasno. Je to zodpovědnost, stabilita, práce, schopnost postarat se o rodinu a tak dále. Jenže generace Z v tom tápe a cítí spíš dospěLOST. Proč? Je s ní něco špatně? Do Generačního konfliktu jsme pozvali psychologa Dalibora Špoka a ten přišel se zajímavým vysvětlením. Špatně není nic, jen je vše jiné, než bylo. K nejistotě a nestabilitě současného světa delší hledání nutně patří. Jak se svět dospělosti mění, jak to ovlivňuje vztahy a životy? A v čem budou mít tápající mladí nakonec proti „stabilním“ boomerům výhodu? Poslechněte si!
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio.
