Vánoční svátky a poté oslavy konce roku patří k obdobím, kdy většina lidí – včetně těch, kteří jinak dbají na svou životosprávu – v oblasti zdravého životního stylu poněkud poleví. Jak se ze svátečního přejídání co nejlépe vzpamatovat, co udělat pro to, aby nám vydržela novoroční předsevzetí, a také to, jaké jsou aktuální trendy v longevity byznysu – nejen o tom bude v Ranním brífinku mluvit šéfka domácí redakce Hospodářek a autorka Longevity podcastu Michaela Ryšavá.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
