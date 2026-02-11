Když se u vrcholového manažera státní firmy najde doma odložených 80 milionů korun, vysvětlovat to dědictvím nebo rodinným chovem nutrií není zrovna nejpřesvědčivější. I proto má Správa železnic od začátku února šéfa nového, tedy Tomáše Tótha.
Ten teď vysvětluje, s čím se musí železnice pod jeho vedením potýkat, na čem bude šetřit a jak chce snížit třeba ceny ve výběrových řízeních. Ale přiznává i to, že zmíněná kauza jeho předchůdce Jiřího Svobody důvěru v železnici u politiků poškodila.
Začíná velká proměna Správy železnic. Musíme šetřit i změnit komunikaci, plánuje nový šéf Tomáš Tóth
