Už potřetí se Martin a David v podcastu MoneyPenny vrací k tomu, jak mít připravený plán B. S nejistotou ve světě i politickým vývojem v Česku a v blízkých zemích se k myšlence obrací stále více lidí. V podcastu proto řeší, jak mít robustní portfolio, jak se řeší cizí rezidentura, zahraniční účty nebo jak si přichystat možnost, kdy by člověk mohl začít zcela žít mimo současný finanční systém. Ač může téma znít apokalypticky, opak je pravdou. Lidé pracující na plánu B totiž často dojdou k tomu, že nejlepší součástí tohoto plánu je snažit se, aby na něj nikdy nemuselo dojít.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu.
Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
