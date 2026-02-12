Rozvojová pomoc dává smysl jen tehdy, když se dělá dlouhodobě. Její škrty poškodí pověst Česka a oslabí i ekonomickou diplomacii, kterou prosazuje vláda. „V konkrétních místech lidé třeba kvůli tomu přijdou o přístup k pitné vodě,“ vysvětluje Katarína Král z organizace Care Česká republika. Podle ní se v Evropě škrtá v pomoci všude, ale ne tak brutálně jako v Česku.
„Nizozemci po úvodních škrtech peníze vracejí zpět do programů, stejně jako Američané po zrušení USAID,“ říká šéfka strategie a fundraisingu české pobočky nadnárodní humanitární organizace. Plošné škrtnutí programu pro Ukrajinu znamená podle ní poškození vztahů s Kyjevem, většina šla do zdravotnické pomoci – a peníze z Česka tam doplňovali další dárci.
