Uhranul ji kdysi dávno fyzioterapeut, který odhalil její pohybový problém za pár minut, přestože ji s ním lékaři dlouho neúspěšně léčili. Adriena Pecinová si už tehdy řekla, že by přesně tohle chtěla umět. A poté, co skončila její kariéra vrcholové hokejistky, se takovým směrem vydala. Vystudovala fyzioterapii a roky jezdí po světě, aby se naučila o variabilitě a komplexitě těla co nejvíce. Poznala několik různých přístupů a dnes radí lidem, aby se o své tělo začali starat ještě dříve, než problémy přijdou.
„Když hledám příčinu bolesti zad, kyčlí nebo kolene, většinou koukám na ten nejnižší segment, podívám se, jak funguje noha. Stejně jako kdybychom se koukali, proč je věž nakřivo, nejprve se podíváme na základy,“ říká Pecinová v nejnovějším díle Longevity podcastu Hospodářských novin a připodobňuje nohu k senzoru, který o fungování těla hodně prozradí. Jak tedy problémům předcházet a udržet tělo co nejdéle v pohybu?
