Studentské volby přinesly několik šokujících zjištění. Mladí lidé od 15 let na zúčastněných školách volili úplně opačně, než bude nejspíše za necelé dva týdny volit celek populace. Suverénně u nich vyhrály strany současné vládní koalice. S výsledky kolem dvaceti procent se za sebou seřadilo Spolu, Piráti a STAN. Dvanáct procent získali Motoristé. Naopak strany, které za dva týdny patrně vytvoří vítězný blok a ovládnou Česko, zcela propadly. Babišovo ANO bylo pod deseti procenty a SPD se Stačilo! nedosáhly ani na tři procenta.
V podcastu Generační konflikt rozebíráme, proč si studenti o politice myslí to, co si myslí, a proč u nich populisté zcela propadají. Zabýváme se ale také tím, co je důvodem totálně rozdílných politických postojů gymnazistů a učňů a jakou budoucnost mladí lidé vlastně chtějí. To vše se šéfem projektu Jeden svět na školách Karlem Strachotou a studentkou Adinou Frantzen, která organizovala studentské volby na pražském Gymnáziu Jana Patočky.
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist