Tenhle díl Generačního konfliktu je o typu podnikání, které se líbí mladým, ale starší se k němu staví podezíravě. Pozvali jsme socioložku Marii Dohnalovou, která je přední českou expertkou na téma sociální ekonomiky. Co mladé lidi z generace Z k byznysu, který vlastně není tak úplně byznysem, táhne? K čemu je vůbec dobrý? Co proti němu, třeba ve formě družstev, má starší generace? A jak to souvisí se zkušeností z doby socialismu? Zastavíme se i u toho, jestli nastupující vláda, která vytyčila linii boje proti takzvaným politickým neziskovkám, aniž by bylo jasné, co to vlastně je, poničí neziskový sektor a co to může znamenat. Nechybí samozřejmě ani generační termíny. Pamatujete si třeba vy starší, co znamenala zkratka SČSP? Generace Z samozřejmě nemá tušení.
