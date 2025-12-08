Tenhle díl generačního konfliktu je bonusový. Pozvali jsme zástupkyně generace alfa, tři malé dámy: sedmiletou Ellu, desetiletou Miladu a stejně mladou Emu. A poptali jsme se, jak vidí svět. Co to je skibidi a brainrot? Proč správný „plyšák“ musí být trochu roztomilý a trochu hnusný? Co jim vadí na starších a starých lidech? Dá se vydržet se stejně „starými“ chlapci jako jsou ony? Co alkohol a proč se v kostele podává zrovna bílé víno? A má se říkat „Rusáci“ nebo „Rusové“? Mladé dámy zkoušíme i ze slovníku generace boomerů a vedou si překvapivě dobře!
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio.
