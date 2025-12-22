Blíží se vánoční svátky a v Generačním konfliktu se podíváme na jejich rozdílné generační prožívání. Víte třeba, že 60 procent mladých lidí tvrdí, že zažilo o svátcích smutek? Máme spoustu dalších zajímavých údajů, jakož i zkušeností, mezi které patří zjevná odtažitost mladší generace k rozjařeným firemním večírkům, zejména když musí přijít do styku s přiopilými staršími kolegy. Jak se generace dívají na tradici vánočního kapra? Kupují si mladší lidé ještě živého do vany? A co sakra dát pod stromeček starému otci, což je prý největší problém? Jako bonus třeba i vysvětlení českého slova Vánoce, které vůbec nemá český základ.
