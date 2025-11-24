Tenhle díl Generačního konfliktu je o nevěrách a rozchodech. Pozvali jsme psychologa a párového poradce Petra Kačenu, aby vysvětlil, co mají generace v tomto směru společného a v čem se naopak liší.
V základu by se dalo říci, že pro generaci Z je typická větší otevřenost než pro boomery. Ale to není zdaleka jediný rozdíl. Bavíme se i o tom, jak se mění frekvence a způsoby odhalování nevěry či jak se proměňuje „partnerský trh“. Plus probíráme některé, pro nás starší poněkud bizarní trendy. Věděli jste například, že momentálně se mezi dívkami z generace Z řeší, jestli není trapné na sociálních sítích dávat najevo, že mají kluka?
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist