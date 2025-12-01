Six, seven! Kdo přijde do styku s mladými lidmi z generace alfa nemůže tento prazvláštní trend minout. Je všude, šíří se po celém světě. Deník New York Times k němu napsal článek, že pokud se chcete před mladým člověkem opravdu ztrapnit, tak se zkuste zeptat na význam fráze, která se opakuje ve školách jako zaklínadlo: „6 –7“. V podcastu Generační konflikt jsme se tomu pokusili přijít na kloub. Kde tenhle trend vznikl a neznamená přece jen něco, i když vlastně nic neznamená? Co takové trendy říkají o té úplně nejmladší globální generaci, které už nerozumí ani generace Z? V aktuálním dílu našeho podcastu samozřejmě nechybí ani generační slovníčky a dozvíte i to, co se stane, když mladému člověku pustíte televizní reklamu z devadesátých let.
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
