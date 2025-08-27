Koruna je pro české investory občas tak trochu neštěstí. Přináší do jejich portfolií měnové riziko. Koruna také znamená dražší hypotéky než třeba v eurozóně. David a Martin se proto v novém dílu podcastu podívali na to, co lze s měnovým rizikem dělat. Také rozebírají, proč prudce roste zájem o eurové hypotéky nebo proč mají bohatí lidé rádi lombardní úvěry a jak jim mohou pomoci k rozšíření realitního portfolia nebo řešení měnového rizika.
Celý podcast najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu.
Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
A nezapomeňte odebírat investiční newsletter Peníze HN.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist