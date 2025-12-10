V investicích se hodně mluví o výnosech, ale méně už o riziku, a pokud ano, tak ne úplně správně. David a Martin v novém díle podcastu MoneyPenny vysvětlují, jak zkušení investoři pracují s rizikem. Řeší také, že Češi mají velké množství peněz v investicích v dluhopisech nebo na investičních platformách, které mají ve skutečnosti blíž k loterii. Bavili se také o paradoxní situaci u penzijka, kde většina lidí se rozhodla investovat prakticky s garantovanou ztrátou a přijít o své peníze.
