V novém dílu investičního podcastu MoneyPenny se David a Martin zaměřili na věčnou otázku, jak investovat milion korun nebo dolarů, aby to ideálně překonalo americký index S&P 500. Zanalyzovali data o investicích bohatých, prošli akademické výzkumy, sesbírali historická data finančních trhů a přináší odpovědi. Zároveň ale také řeší, proč třeba bohatí lidé už tolik nefavorizují investice do nemovitostí jako v minulosti.
