Tuzemská ekonomika vykazuje daleko lepší čísla, než se čekalo. Inflace klesla, v meziročním srovnání ceny v roce 2025 stouply jen o 2,1 procenta. Průmysl v listopadu prudce navýšil výrobu, po očištění o počet pracovních dní rostla výroba nejvíc od května roku 2019.
Data o průmyslu navíc ukazují na růst výroby přes pokles zahraniční poptávky. Za celý rok 2025 se předpokládá růst ekonomiky o 2,5 procenta. Jaký vývoj se dá očekávat letos a jaké černé labutě hrozí? Nejen o tom s hlavním ekonomem Generali CEE Holding Miroslavem Singerem.
Český průmysl v listopadu nečekaně pookřál. Výroba rostla nejrychleji za tři roky
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
