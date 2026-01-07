Kdo by nechtěl vydělat miliony tím, že vsadí na správné podhodnocené akcie s potenciálem dalšího růstu? Martin a David se v novém díle investičního podcastu MoneyPenny věnují právě tomu, jak a kde takové příležitosti hledat. Vysvětlují, proč „levné“ automaticky neznamená „podhodnocené“ ani „výhodné“, kde číhají nebezpečné hodnotové pasti a jak odlišit cyklické příležitosti od strukturálních problémů jednotlivých firem i celých sektorů.
Zaměřují se také na to, jak odhalit skryté analytické a informační asymetrie, které trh často přehlíží, a ukazují, které klíčové parametry sledovat jako test reality investičních očekávání. Pro předplatitele je navíc k dispozici praktická kalkulačka, v níž si mohou vlastní předpoklady a valuace konkrétních akcií sami spočítat.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu.
Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
A nezapomeňte odebírat investiční newsletter Peníze HN.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist