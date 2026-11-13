Firmy při cvičeních nejvíc překvapí složitost a komplexita toho, jak je potřeba se v případě krize rozhodovat, říká Andrea Michalcová z Centra pro informovanou společnost. To společně s dalšími organizacemi na platformě Pripravmese.cz připravuje simulace a cvičení krizových situací pro firmy. Jednu takovou, ukazující blackout v celém Česku, si nedávno mohli vyzkoušet návštěvníci konference Forum HN.
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