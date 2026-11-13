Pokud jste si mysleli, že autorem nápadu na zrušení vyhlášky o školním stravování je Boris Šťastný, tak ne. Motoristický ministr sice pobíhá po všech médiích a prohlašuje, že vyhláška je progresivistická a že se lidem nemá nařizovat, co mají dětem vařit, ale myšlenka vznikla výše. Ano, přímo v hlavě premiéra Andreje Babiše.

V Podpásovce rozebíráme všechny okolnosti. Jak podivný krok hájí Babišovi ministři školství Robert Plaga a zdravotnictví Adam Vojtěch? Kdo na zrušení vyhlášky vydělá? Jak to nakonec může v některých případech dopadnout a co budou ve finále české děti pravděpodobně jíst?

Nechybí ilustrativní historky, které autoři Podpásovky nazvali „Vzpomínky na salmonelu z uhlířských špaget“ a „Zápach jsem zaznamenal“.

Druhým tématem je situace v ODS, která se propadla k deseti procentům a řeší, co se sebou. Co by mohli občanští demokraté dělat, aby se zvedli, a co je brzdí? Kdo by se mohl stát předsedou po Martinu Kupkovi? Nevrátí se třeba Petr Fiala?

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