Středeční srážku rychlovlaků ve Španělsku provázejí alarmující zjištění. Tamní praxe se dost vymyká středoevropským zvyklostem, které staví bezpečnost na první místo. Proč k nehodě vlastně došlo a kdo všechno chyboval? A proč to bylo zřejmě daleko závažnější selhání než jen chyba jednotlivce?
Hostem Ranního Brífinku je Adam Vanting, publicista zaměřující se na mezinárodní železnici a také aktivní strojvedoucí.
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