Jednu z největších značkových prodejen otevřel v minulém týdnu v pražské ulici Na Příkopě dánský výrobce stavebnic Lego. Značka zažívá úspěšné období – třeba v letošním prvním pololetí zvýšila svůj čistý zisk meziročně téměř o třetinu na 8,6 miliardy dánských korun. To je v přepočtu téměř 28 miliard korun českých. Skvělá kondice firmy je dobrou zprávou také pro Česko, Lego totiž má jeden ze svých závodů také u nás, konkrétně v Kladně. Byznys okolo Lega v Hospodářských novinách dlouhodobě sleduje Jan Brož, který o něm mluví také v dnešním ranním brífinku.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Lego otvírá v Praze novou značkovou prodejnu, je třetí největší v Evropě. Nabízí i výrobu minifigurek na míru
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