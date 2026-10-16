Dnešní Podpásovka začíná bizarní historkou ze sněmovny o opravách bot a ledniček, ale rychle a organicky se dostáváme k problémům hlavních opozičních stran ODS a STAN. Neúspěšný senátní kandidát ODS Lumír Aschenbrenner se podporou kandidátky ANO vysmívá svému stranickému předsedovi Martinu Kupkovi. „Stanaři“ v Ostravě zase dávají najevo, že nejsou ochotni poslouchat Víta Rakušana. Co se to děje a co to o obou formacích, které se snaží být lídry opozice, říká?
Máme pro vás i skvělou externí recenzi vystoupení Andreje Babiše v Karlových Varech, v jehož průběhu „ústa jela na tři směny, zatímco smysl hledal azyl v některé ze sousedních vět“. Kvalita vystoupení premiéra má jasnou tendenci a rostoucí tedy není.
Zabýváme se nejpodivnějšími úkazy před druhým kolem senátních voleb. Čekali jsme leccos, ale video, ve kterém vystupuje Michal Šmarda coby Mel Gibson ve filmu Statečné srdce, opravdu ne. Konkurence je v tomto směru ale opravdu velká. Předvedeme prakticky.
Podpásovka týdne pak míří na ministerstvo kultury, které si zasloužilo hned několik nominací. Poslechněte si!
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