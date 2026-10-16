Dvě podobně bohaté země, dokonce spolu sousedí - ale mentálně jsou nastavené každá jinak. Srovnávání Polska a Česka je v posledních letech velmi inspirativní - a Michal Jurka k tomu má co říct. Současný šéf středoevropské Skansky přímo v Polsku nějakou dobu působil. Proč jsou tam podle něj odvážnější úředníci a v čem uvažují Poláci o svojí zemi jinak? A jak to souvisí s dynamickým ekonomickým růstem?
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Co dělá AI s pracovním trhem? Osekali jsme účtárnu o desítky lidí, ale dělníků je pořád málo, říká šéf Skansky
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