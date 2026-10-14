Proč platit daň z dividend, když může být prodej akcií po splnění časového testu osvobozený? Rentiér Tibor Nyitray v podcastu MoneyPenny vysvětluje, proč dává přednost pravidelnému příjmu, jaké riziko za vyšší cash flow přijímá a kdy by svou strategii změnil. Řešíme také kombinaci dividend s odprodejem části portfolia, vliv kurzu koruny a americkou estate tax, která může zkomplikovat předání majetku dětem.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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