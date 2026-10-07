Dobrý den z Hospodářek, je středa 7. října. Do voleb zbývají dva dny a my se dnes mrkneme na jeden bizarní moment, který může nakonec způsobit spoustu trablů. Je totiž možné, že zastupitelům už skončil mandát, nové ještě nemáme, a tak všechny úkony, které nyní zastupitelstva dělají, jsou neplatné. Jak se to mohlo stát, zjišťoval kolega Marek Pokorný, se kterým si popovídám hned po několika byznysových zprávách. Já jsem Petr Honzejk a přeju fajn poslech brífinku Hospodářek!
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