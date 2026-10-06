Rusové se bojí návratu veteránů z fronty a nelíbí se jim podřizování se Číně, říká Jana Kobzová z think-tanku Evropská rada pro mezinárodní vztahy, který letos provedl v Rusku unikátní průzkum veřejného mínění. Podle něj se třeba většina Rusů nechce zamýšlet nad tím, jak začala válka na Ukrajině. Tu berou jako něco neměnného, stejně jako autoritářský systém v čele s Vladimirem Putinem.
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