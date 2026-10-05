Už za měsíc bude svět upínat zraky do Spojených států, kde budou začínat takzvané midterms, tedy volby uprostřed prezidentského období. Už tradičně připadají na úterý, které následuje po prvním listopadovém pondělí. Jestli ale budou svobodné, o tom teď dost lidí silně pochybuje.
Jako jedna z prvních takovou pochybnost vyslovila v Ranním brífinku Alexandra Alvarová, česko-americká publicistika a spoluautorka podcastu Kanárci v síti. A teď jsou její pochybnosti ještě silnější.
Trumpismus se začíná nápadně podobat československým komunistům. Ale že skončí, to jisté zatím zdaleka není
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