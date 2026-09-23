Evropský byznys má spoustu silných stránek, ale zaostává v tom, co dnes generuje největší růst – tedy umělá inteligence, data, prostě inovace. Nápady přitom nechybí, naopak. Co s tím? Zeptáme se v Ranním brífinku.
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Revolut, Klarna a další. Evropským fintech firmám nevadí regulace EU, právě naopak: chtějí jí víc, říká eurokomisařka
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Revolut, Klarna a další. Evropským fintech firmám nevadí regulace EU, právě naopak: chtějí jí víc, říká eurokomisařka
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