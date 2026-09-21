Protivzdušná obrana je nyní populární téma – a nikoli proto, že to chce premiér Andrej Babiš. Země v Evropě i jinde si při pohledu na Ukrajinu uvědomují, co všechno potřebují proti dronům nebo proti raketám. Z toho mohou těžit české firmy jako pardubická Retia z koncernu CSG. „Klíčové je nyní zajistit si dodavatelský řetězec nezávislý na státech mimo Evropu,“ říká Jan Mikulecký, ředitel této firmy.
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