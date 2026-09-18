Kolem tratí z Německa do Prahy bylo už ve čtvrtek večer rušno. Desítky, nebo spíš stovky lidí se přišly podívat na příjezd vlaků na Festival parních lokomotiv, který dnes začíná v Benešově. Akce svým rozsahem hodně převyšuje dosavadní české zvyklosti a její rozpočet se pohybuje v milionech korun.
Letos je to ale zřejmě naposledy, vzkazuje organizátor Radek Panchartek. Jak s tím souvisí drahý zabezpečovač ETCS? A co si Panchartek myslí o politicích, kteří ho nechali zavést – a přitom se právě na jeho festival jezdili ukazovat?
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